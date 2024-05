Supermarkt en belwinkel uur na elkaar overvallen in West

De overval op de supermarkt gebeurde rond 20.50 uur in de Jan Evertsenstraat. Volgens de politie bedreigde een man het personeel. Of daarbij een wapen is gebruikt, is onderwerp van onderzoek. Of hij iets wist buit te maken is niet duidelijk.

Rond 22.00 uur was het vervolgens raak in de De Clercqstraat. Daar werd een belwinkel door twee jonge mannen overvallen. Mogelijk is daarbij een wapen gebruikt, aldus de politie. Voor de deur van de zaak staat een scooter met draaiende motor, onderzocht wordt of die iets met de overval te maken heeft.

De verdachten van beide overvallen zijn gevlucht. Naar hen wordt gezocht.