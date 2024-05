Loyale en harde werker Dani de Wit klaar voor buitenlandse uitdaging: "Nieuwe prikkels"

In die vijf jaar speelde De Wit een aantal memorabele wedstrijden. Zo maakte hij z'n eerste treffer voor AZ tegen PSV. Die dag in oktober 2019 wonnen de Alkmaarders in Eindhoven met 0-4. Een ander hoogtepunt beleefde hij een jaar later toen de 26-jarige middenvelder de enige treffer scoorde op bezoek bij Napoli in de Europa League.

Te weinig creativiteit

Waar De Wit regelmatig een hoofdrol opeiste, was hij niet altijd onomstreden. Af en toe zat hij met gezonde tegenzin op de bank. Zo koos Pascal Jansen dit seizoen een paar voor Sven Mijnans of Djordje Mihailovic op de nummer tien positie. De in januari ontslagen trainer vond dat De Wit te weinig creativiteit bezat. "Je moet zorgen dat je jezelf weer opricht, ook in mindere fases."

