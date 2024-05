Gooise Meren gaat jeugdhulp uitbreiden met praktijkondersteuners bij de huisarts

Gemeentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat huisartsen in Gooise Meren vaker jongeren doorsturen naar individuele jeugdhulptrajecten dan het Nederlands gemiddelde. Dat dit hier best vaak gebeurt, komt waarschijnlijk doordat in deze gemeente meer welvarende mensen wonen.

Kinderen met jeugdhulp uit een welvarend gezin worden namelijk vaker doorverwezen door de huisarts dan kinderen met minder rijke ouders. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut.

Verwijzingen huisarts terugdringen

Het aantal verwijzingen naar individuele jeugdhulp moet omlaag. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de gemeente met verschillende huisartsen gekeken wat hiervoor de beste oplossing is. Hier kwam uit dat veel huisartsen positief kijken naar jeugd-praktijkondersteuners (POH). Zij kunnen jongeren vanuit hun praktijk verder helpen, in plaats van dat ze meteen door de huisarts worden doorverwezen.

Jongeren kunnen met een jeugd-POH relatief snel en dichtbij huis hulp krijgen, waardoor ze eventuele problemen vroeg kunnen signaleren. Zo kan de praktijkondersteuner zelf al helpen door een aantal gesprekken met de jongeren te voeren. Ook hebben zij de kennis om eventueel door te verwijzen naar (preventieve) hulpinstanties.

De gemeente verwacht dat met behulp van de jeugd-POH het aantal verwijzingen, en daarmee ook de jeugdzorgkosten, zullen verminderen. Een klein aantal huisartsen in Gooise Meren gaat hier dit jaar mee beginnen en op termijn zal dit verder uitbreiden.