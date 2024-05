Pride vanaf 2025 verder uitgebreid: van twee weken naar een maand

De nieuwe Pride-maand start begin juli en duurt tot en met het eerste weekend van augustus, is verder te lezen in de brief van evenementen-wethouder Touria Meliani aan de gemeenteraad. "We vinden het belangrijk om verschillende stemmen de ruimte te geven om een bijdrage te kunnen leveren aan de Pride", noemt Meliani een van de redenen om van twee weken een maand te maken.

"Ik vind het goed dat we de tijd hebben genomen voor een zorgvuldig proces en ben trots op de uitkomst", aldus de wethouder verder. En die aanloop naar de nu gepresenteerde plannen was er inderdaad een van de lange adem. Het vorige Pride-beleid dateert uit 2011 en had vooral tot doel om de organisatie van Pride aan één partij te gunnen. In de jaren daarna ontstond er discussie, onder meer over de inhoudelijke invulling van Pride.

Onbegrip over en weer

De Stichting Pride Amsterdam (SPA), sinds 2014 de vaste organisator van het evenement, zou volgens criticasters te weinig aandacht besteden aan gemarginaliseerde groepen en maatschappelijke misstanden. Meerdere organisaties die het daarmee eens waren verenigden zich vervolgens onder de naam Queer Amsterdam (QA).

Sinds 2019 waren er geregeld gesprekken over een nieuw Pride-beleid. SPA en QA werden daar nadrukkelijk bij betrokken. Dat ging lang niet altijd harmonieus en in beide kampen ontstond er meermaals onbegrip over de plannen van de ander.