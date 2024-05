We hebben er lang op moeten wachten, maar een nieuw kabinet lijkt dan toch bijna aanstaande. De PVV, NSC, BBB en de VVD voeren op dit moment de laatste gesprekken en de partijleiders lijken hoopvol. Ondertussen peilde NH alvast de stemming in Oostzaan, waar de PVV een halfjaar geleden de grootse partij werd, en even verderop in Amsterdam, waar die winst door veel mensen met minder gejuich werd ontvangen.