Sen (19) stopt met racedroom door hoge kosten en helpt nu nieuw talent naar de top

Het leven van Sen stond de afgelopen jaren in het teken van de autorace. In zowel 2023 als in 2024 weet hij kampioen te worden en een carrière in de autosport lijkt dan ook een gelopen race, maar het lukt de 19-jarige niet om genoeg sponsoren binnen te halen. Zonder sponsoren kan hij niet op hoog niveau blijven rijden.

Tijd voor 'andere leuke dingen'

Hij stopt daarom met de sport en geeft zijn droom op. Toch zit de Krommenieër niet in zak en as. "Het is natuurlijk wel jammer, maar er zijn genoeg andere leuke dingen in het leven. Er is nu weer tijd voor vrienden en studie", vertelt Sen. Hij heeft dan ook veel zin in de aankomende zomervakantie, omdat hij dan even geen rekening hoeft te houden met racen. "Ik kan lekker doen wat ik wil."



Om het in de racewereld te kunnen redden, heb je volgens Sen veel geld nodig. Hij geeft zelf aan 'het niet slecht te hebben', maar 100.000 euro kreeg hij niet bij elkaar. "Je moet er zoveel tijd in stoppen. Ik doe er misschien wel iets te weinig voor om het echt voor elkaar te krijgen", reflecteert de 19-jarige. "Ik heb het wel een beetje geaccepteerd eigenlijk."

