Huisartsen zetten zinnen op voormalig politiebureau in Haarlem-Noord

Het is het schrikbeeld van verschillende huisartsen in Haarlem-Noord. Zij zoeken al jaren naar passende praktijkruimte, vooralsnog zonder succes. De zoektocht is lastig, omdat er enerzijds weinig passende locaties zijn in de noordelijke buurten van de stad en anderzijds de prijzen voor vastgoed hoog liggen in de regio. De vergoeding die de huisartspraktijken van de overheid krijgen voor huisvesting is in deze omstandigheden bij lange na niet toereikend.

“Het probleem wordt steeds groter”, waarschuwt Piet Sippens. “Haarlem bouwt woningen bij, maar al die inwoners moeten ook een huisarts hebben.” Sippens is praktijkmanager voor De Huisarts, dat aan de Planetenlaan is gevestigd. “We zitten nu al vijf jaar in een tijdelijk onderkomen. Al net zo lang vragen we de gemeente, om te helpen bij het vinden van een passende ruimte in de buurt."

Concrete hulp heeft de praktijk van Sippens nog niet gekregen. "Het enige wat we horen is een handvol suggesties voor plekken die bij nader inzien niet beschikbaar bleken of pas over drie jaar mogelijk betrokken kunnen worden. Het is allemaal erg onzeker. We hebben zelf allerlei oplossingen aangedragen, maar daar reageert men bij de gemeente niet op. Er is in Haarlem een totaal gebrek aan besluitvaardigheid.”

Portemonnee trekken

Sippens zet zijn zinnen op het pand in de Marnixstraat, omdat het voormalig politiebureau qua ligging en oppervlakte aan de eisen voldoet. “Wij zijn ook echt bereid een stap extra te zetten”, zegt hij. “We willen zelf de portemonnee trekken, staan in contact met zorgverzekeraars voor een extra bijdrage en kunnen samen optrekken met andere huisartsenpraktijken in Haarlem-Noord die daar ook kunnen worden gehuisvest.”

