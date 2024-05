Nieuw natuurgebied: honderden liefhebbers én boer John maken het mogelijk

Veehouder John Klaver vindt het belangrijk dat er meer aandacht is voor natuur: "Ik vind dat iedereen dat moet doen. Ik ben melkveehouder en we vragen veel van de natuur. We willen daarom graag iets teruggeven. Dat doen we op deze manier."

Het komt goed

Het zal nog wel een aantal jaren duren voordat dezelfde natuurwaarden terugkeren op het nieuw aangekochte land. De hoop is dat zeldzame dieren en planten terugkeren. Hovinga: "Bijvoorbeeld de Argusvlinder. Dat was vroeger een doodnormale vlinder van het boerenland. Die is met 98 procent afgenomen in Nederland. Die gaan hopelijk profiteren van het aanbod van meer nectar."

"De Argusvlinder? Die heb ik door Roelf leren kennen, maar die kende ik nog niet", vertelt veehouder Klaver lachend. "Ik hoop dat we het voor elkaar weten te krijgen dat 'ie terugkomt. Het vraagt tijd en energie, maar we hebben de tijd. Het komt goed."