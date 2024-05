Waarom AZ zondag óók voor PEC Zwolle juicht

Wordt de nummer drie van de eredivisie in de voorrondes uitgeschakeld, dan plaatst het zich net als de nummer vier voor de groepsfase van de Europa League. Ook daar is geld te verdienen, maar wel een stuk minder. Bij deelname aan de groepsfase van het tweede Europese niveau ontvangt iedere club 4,31 miljoen euro.

Net als in de Champions League krijgen clubs ook in de Europa League geld bij winst of een gelijkspel. Een overwinning in de Europa League levert 450.000 euro op, een gelijkspel 150.000 euro.

Of het geld deze zomer tegen daadwerkelijk tegen de Alkmaarse plinten klotst, hangt in de eerste plaats af van aanstaande zondag. AZ zal zelf moeten winnen van Utrecht en hopen dat Twente puntverlies lijdt op bezoek bij PEC. Mocht er na zondagmiddag nog niet duidelijk zijn wie er derde is geworden in de eredivisie, wacht dus een unieke beslissingswedstrijd.