Lachgascilinders vaker gedumpt in de stad na afschaffing statiegeld door AEB

In februari dit jaar stopte het AEB na vijf maanden als innamepunt van lachgas. In deze maanden werden er in totaal 80.000 cilinders ingeleverd. Sinds januari vorig jaar is het lachgas verboden en zit er op de gastanks geen statiegeld meer. Op het terrein van het AEB werd een inleverpunt ingericht waar iedereen 5 euro kon krijgen voor elke ingeleverde cilinder.

Innamepunt

Het AEB richtte dat innamepunt in om het aantal explosies in de verbrandingsoven van AEB naar beneden te brengen. De flessen werden namelijk steeds vaker in de vuilnisbak weggegooid en kwamen vervolgens in de verbrandingsovens terecht waar ze kunnen exploderen. De schade liep daardoor op tot wel 20 miljoen euro per jaar.

AEB-directeur Wim van Lieshout vertelde eerder dit jaar aan AT5 dat volgens hem de overheid nu zelf aan zet is. Het ging volgens Van Lieshout namelijk om een tijdelijke maatregel, dat was van het begin af aan duidelijk: "AEB toont aan dat een statiegeldregeling werkt. Mensen zijn bereid om lachgascilinders in te leveren als ze daar geld voor krijgen. Nu is het aan het kabinet om iets te doen met deze waardevolle bevindingen en werkt te maken van een landelijke regeling met retourpremie voor de inname van lachgascilinders."

Zwervende lachgascilinders

Een woordvoerder van de gemeente laat aan AT5 weten dat als de lachgascilinders op straat worden aangetroffen, ze worden meegenomen. "De reinigers doen dit niet alleen, dit wordt ook gedaan door de buurtconciërges (Stadswerken), afvalinzamelaars van Afval en Grondstoffen, de handhavers van THOR en door de politie."