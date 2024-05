West-Friesland wordt overspoeld met riviercruises, vloek of zegen voor de regio?

Nadat Amsterdam de schepen deels in de ban deed om het aantal toeristen in te perken, werden de riviercruises met open armen ontvangen in de havensteden Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. "Het kan de lokale economie een boost geven", zei de Enkhuizer wethouder Jan Franx er eerder over.

In Enkhuizen worden dit jaar 430 schepen verwacht. De ligplaatsen aan de Gependam zijn bijna continu bezet. Vooral in voor- en naseizoen is het druk met vooral Amerikanen, Zwitsers, Italianen en Duitsers. Dat is hoe dan ook ook kassa voor de gemeente: er wordt liggeld betaald en voor de 125 tot 150 passagiers per schip moet toeristenbelasting worden afgerekend.

Entertainment, eten en drinken: alles is al aan boord

Maar eenmaal aangemeerd eten, slapen en drinken de passagiers veelal aan boord. ’s Avonds komen ze amper van de boot af, want ook voor entertainment is gezorgd. Vrije tijd komt in het slechtste geval niet voor.

Neem riviercruiseschip de Prins Willem-Alexander. Rond twee uur ’s middags ligt het schip stilletjes afgemeerd aan een steiger aan het Oostereiland in Hoorn. Passagiers zitten op het bovendek in de zon, in plaats van op het terras. Anderen genieten nog van hun lunch. Bij de MS Alina, dat een kwartiertje later aanmeert, is het beeld niet anders.

Toch profiteren de plaatselijke ondernemers wel degelijk van de cruiseschepen, zegt Marieke Schooneman van Winkeliersvereniging Enkhuizen. Vooral kibbeling en chocolaatjes in de vorm van tulpen zijn een groot succes. "Maar ze halen ook iets bij de bakker, of kopen theedoeken en zeepjes. De ene ondernemer verdient er meer aan dan de andere. Dat ligt eraan wat ze verkopen", vertelt Schooneman, waarbij ze benadrukt dat het ook aan de touroperators ligt.

"Als passagiers überhaupt al tijd hebben om de stad in te gaan, is het vaak niet meer dan een paar uur. Maar elke euro erbij is er eentje.”

‘This is our famous pub because the king has been here’

In de horeca zien ze dat anders. "Of ik nu meer omzet maak? Dat valt mee. Als ik zie hoeveel passagiers er rondlopen, en hoeveel er uiteindelijk op het terras zitten, dan valt dat tegen", zegt Karin Mazereeuw van café 't Ankertje. Leon van Bourgonje van de Eendracht in Van Bleiswijk beaamt dat. "Het levert vooralsnog weinig op."

Het gaat volgens beide horecaondernemers om het totaalplaatje. "Het zorgt voor een levendige sfeer in het centrum", vindt Van Bourgonje. Mazereeuw vult aan: "Het is juist mooi als ze langs het café lopen. 'This is our most famous pub because the king has been here’, vertelt de gids dan, waarna ze allemaal foto's van het café maken. Dat is toch hartstikke leuk?!"

