Drie buizerds losgelaten na verblijf in Vogelhospitaal Naarden

Drie buizerds zijn in de natuur losgelaten na een verblijf in Vogelhospitaal Naarden. Ze werden er drie weken geleden ziek binnengebracht, maar dankzij goede verzorging zijn ze weer op krachten gekomen. Hét bewijs dat een vogelasiel nut heeft want drie buizerds redden is niet niks. Natuurlijk Noord-Holland stond er met de neus bovenop.