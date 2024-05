Hossende scheidsrechter komt met zijn kant van het verhaal: "Het is lachwekkend"

"Dat SV De Valken teleurgesteld is over het verloop van de wedstrijd, dat kan ik begrijpen. De vier gegeven rode kaarten waren in mijn ogen echter allemaal honderd procent terecht", zegt Smit over het duel van afgelopen weekend in Spierdijk.

"Voor de wedstrijd werd ik al door spelers van St. George gevraagd of ik na afloop een liedje wilde zingen. Dat heb ik in het verleden vaker gedaan. Onder andere bij Spartanen, VVS, Grasshoppers en ook in Amsterdam bij ASV Arsenal."

Engelbewaarder

"Ik zei dat als ze kampioen zouden worden, ik dan wel een nummer wilde zingen. Tijdens het refrein van 'De Engelbewaarder' werd de schaal in mijn handen gedrukt en die heb ik omhoog gehouden", aldus Smit over zijn optreden. "De Valken kon dit echter niet waarderen. Die hebben juist net die video doorgestuurd naar de KNVB en een klacht ingediend."

