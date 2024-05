UvA-gebouwen morgen weer open na bezettingsacties

Ten Dam wil benadrukken dat vreedzame demonstratie kan. "Maar dat wordt gekaapt door een groep die wel aan is op vernielingen. De UvA-gemeenschap is zelf niet gewelddadig, dat is gewoon echt niet waar." Ondanks de opening die blijft, is de UvA scherp. Een woordvoerder: "Mensen die kwaad willen die zullen een ingang vinden, en dat is natuurlijk omdat we een open en toegankelijke universiteit zijn. Dat willen we graag behouden en het zou heel jammer zijn als je dat karakter verliest."

"We kunnen geen garantie geven dat dit niet weer gebeurt", vult Ten Dam aan. "Demonstreren mag, dat is goed dat het gebeurt. Maar dat betekent geen vernielingen, geen intimidatie en geen overnachtingen." Er is overwogen om de universiteitsgebouwen langer dicht te houden. "Maar er is nu geen reden om zo'n ingrijpende maatregel te nemen. We moeten gewoon door."

Debat blijven voeren

"We hebben geen aanwijzingen dat onze persoonlijke veiligheid in het geding is", vertelt het College van Bestuur. "Het gesprek met de mensen die onherkenbaar naar ons toe kwamen", daarmee doelt de rector magnificus op het gesprek op de dag van de ontruiming vorige week woensdag, "dat was een laatste redmiddel in de-escalatie. Maar mocht dit weer gebeuren, dan zullen we dat niet weer toelaten. We willen alleen in gesprek met vreedzamen, niet met mensen die het geweld aanrichten."

De UvA blijft ook in gesprek met de driehoek. "Natuurlijk houden we contact in tijden van bezettingen, maar de UvA blijft altijd zelf besluiten wat er wordt gedaan." Het bestuur vertrouwt hierbij ook op politie die hen daarin bijstaat.