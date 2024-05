Bergen is het meest vergrijsd van heel Nederland: is dat een probleem?

Een toename van het aantal ouderen zorgt in heel Noord-Holland Noord voor meer 'grijze druk', wat inhoudt dat minder werkenden moeten zorgen voor meer oudere inwoners. Ook huisarts Hartendorp uit Schoorl merkt dit: hij is nu al tijden op zoek naar een vijfde assistent. En ook een probleem is dat veel huisartsen komende jaren zelf met pensioen gaan.

Ook daalt het mantelzorgpotentieel: minder mensen zijn in staat om anderen als mantelzorger te helpen. De medewerkers van de thuiszorg krijgen het drukker, de wachtlijsten voor de verzorgingshuizen blijft lang en meer vergrijzing heeft ook impact op de leefbaarheid in dorpen en steden. Denk daarbij aan verandering van woningaanbod, voorzieningen, sportclubs en verenigingen.

Scholen sluiten

Ook in Schoorl en Groet is het goed te merken dat er minder jeugd is. Zo zijn er slechts twee basisscholen in de dorpen. Eerder waren dat er nog vier, maar in 2014 sloten twee scholen door afnemende leerlingenaantallen de deuren. Op beide locaties staan of komen woningen.

Ook had Schoorl ooit een discotheek, Altamira. In de jaren 90 was het een populaire uitgaansgelegenheid. Nadat het in verval is geraakt, is het in 2017 gesloopt.

Nu staat op die plek een appartementencomplex met dezelfde naam als de voormalige disco, maar nu biedt de locatie geschikte woningen voor senioren (tekst gaat verder onder de foto):