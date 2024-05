Natascha van Weezel houdt jaarlijkse Arondéuslezing: 'Twijfel is misschien wel onze enige redding'

Volgens Van Weezel leven we in een tijd waarin meningen steeds belangrijker lijken dan feiten. Een tijd waarin nuance lijkt te ontbreken en je moet kiezen tussen 'goed' en 'fout'. Voor iemand die 'alles altijd bekijkt vanuit meerdere kanten' is dat niet makkelijk, aldus Van Weezel.

"Iedereen denkt alles zeker te weten, terwijl ik juist aan zoveel twijfel. Dat zorgt ervoor dat ik word uitgescholden voor ‘lafbek’ of ‘nestbevuiler’. Zelf zie ik dat anders: twijfel is misschien wel onze enige redding. Niet weten is veel eerlijker. Het zorgt ervoor dat je altijd zelf blijft nadenken en de moed hebt om je eigen fouten toe te geven. Niet weten houd je zacht.”

In haar werk verbeeldt Van Weezel de grote en de kleine gevoelens die horen bij de oorlog tussen Israël en Gaza. Zo maakte ze onlangs de documentaire 'Brug over breuklijn.' Samen met maker Sinan Can onderzoekt ze de spanningen in Nederland als gevolg van de huidige oorlog in het in Midden-Oosten. Op dit moment werkt ze aan een essay over nuance in tijden van oorlog.

De Willem Arondéuslezing wordt vanavond om 20.00 uur gehouden in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem. Voor de lezing zijn geen toegangstickets meer beschikbaar, maar deze is wel live te volgen via het YouTube-kanaal van de provincie Noord-Holland.