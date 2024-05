Nieuwe eigenaren van bungalows op Camping Vogelenzang mogen er alleen 's zomers wonen

Chris Huisman uit Haarlem staat al veertien jaar met zijn gezin op de camping. Hij komt er nog steeds graag, maar merkt dat de onzekere situatie invloed heeft op de sfeer. ''Niemand weet precies wat 'm te wachten staat en dat is vervelend. Ik kijk daarbij niet alleen naar mezelf, maar ook naar mijn kinderen. Hebben zij in de toekomst nog wel de kans te recreëren zoals mijn generatie dat altijd heeft kunnen doen, of is dat straks alleen weggelegd voor mensen met geld die zich een dure bungalows kunnen veroorloven? Het is zó 'n heerlijke plek, ik zou het vreselijk vinden als we er weg zouden moeten.''

Zijn enige hoop is dat MarinaParken zich alsnog terugtrekt, nu is gebleken dat de bungalows niet het hele jaar mogen worden bewoond. ''Misschien een niet al te realistische gedachte, maar we moeten ons érgens aan vasthouden.''

Marina Parken was niet in de gelegenheid te reageren.