Eindexamens begonnen: "Blij als het weer voorbij is"

Tegelijk met het examen geschiedenis storten 29 vwo-leerlingen op het St. Ignatius Gymnasium in Zuid zich op het eindexamen Grieks. Om kwart voor negen slaan de eindexamenkandidaten nog even het boek open om "misschien nog een extra puntje te kunnen krijgen" en geeft een leerling zijn klasgenoot nog een snelle uitleg over de grotvergelijking van Plato. Na afloop heerst een goede sfeer: "Ik kijk best blij en dat komt omdat Grieks nu voorbij is", vertelt een leerling terwijl hij de gymzaal verlaat. Voor veel leerlingen was de dag nog niet voorbij, zij konden na dit examen direct aan de slag met het maken van het examen biologie.