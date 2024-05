Explosie bij voordeur van woning in Noord

Zo rond 18.15 uur ging het explosief voor de deur in de woonwijk af. Een kleine brand ontstond door de knal, maar de brandweer had deze snel onder controle. Door de explosie is het glas in de deur onder andere gesneuveld. De politie doet onderzoek bij de woning.

Op foto's is te zien dat vlak bij de woning een plastic fles ligt die voor een gedeelte is weggebrand. Daders gebruiken vaak zwaar vuurwerk in combinatie met een fles gevuld met brandbare vloeistof. Of dat nu ook het geval is, kan de woordvoerder van de politie nog niets over zeggen.

Getuigen die iets hebben gezien of meer weten over het incident worden gevraagd om zich te melden.