Muziek speciaal voor koeien: voorstelling onderzoekt wat hun smaak is

Karavaan

Tot en met 26 mei kan je terecht bij het Karavaan Festival in de regio. Het thema van deze editie is Uit de maat. In Alkmaar, Castricum, Egmond, in de Schermer, Langedijk en Heiloo kan je verschillende vormen van locatietheater bezoeken.

De voorstelling Loei gaat zaterdag in première en is daarna nog t/m maandag te zien.