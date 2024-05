Ook in hoger beroep krijgt automobilist halfjaar cel voor doodrijden Shana Leurs

Shana Leurs werd op 22-jarige leeftijd aangereden toen ze in het voorjaar van 2021 de Wolbrantskerkweg overstak nadat ze uit het stadspark Osdorp kwam gereden op de fiets. De bestuurder van de auto reed zo'n 100 kilometer per uur op de weg waar destijds 50 kilometer per uur de maximale snelheid was.

De rechtbank legde de man een celstraf van een halfjaar op, met een rijontzegging van twee jaar. Volgens de rechter was het rijgedrag van L. 'onvoorzichtig', maar niet roekeloos. Het OM was het niet eens met de straf en de redenering van de rechtbank en ging in beroep. "Wij komen tot een hele andere kwalificatie dan de rechtbank. Wij zien dit echt als roekeloosheid", aldus het OM.

Gerechtshof eens met rechtbank

Volgens het OM was dat rijgedrag roekeloos omdat L. kort voor de aanrijding nog op zijn telefoon zat. Maar het gerechtshof komt toch uit op dezelfde straf die de rechtbank eerder had opgelegd. Volgens het hof ligt de schuld van het dodelijke verkeersongeval wel bij de man, maar kan er bijvoorbeeld niet worden bewezen dat L. op het moment dat hij bij de fietsoversteekplaats kwam ook zijn telefoon in zijn hand had.

Het gerechtshof kan zijn rijgedrag daarom niet kwalificeren als roekeloos. "Bij roekeloosheid schendt iemand opzettelijk in ernstige mate verkeersregels. Volgens de wet moet dit bestaan uit een combinatie van gedragingen." Volgens het hof ligt de kern van het ongeluk bij de snelheidsovertreding en kan dat niet worden gezien als roekeloos.