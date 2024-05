Hoe gaat het nu met leeuwen Remy en Luna in Zuid-Afrika?

"Ik krijg af en toe berichten van Moses, de dierenverzorger in Zuid-Afrika", vertelt Shoshana Pijnenburg van Stichting Leeuw. Zij verzorgde Remy en Luna tijdens hun verblijf in Anna Paulowna.

Zeker het verhaal van Remy ging destijds de hele wereld over. Hij werd als klein welpje gevonden in een kooitje in een weiland. Reden voor NH om eerder al de tv-serie Remy en zijn vrienden te maken. Na vijf jaar was hij de ongekroonde koning van de opvang in Anna Paulowna geworden. In maart was het tijd voor de grote verhuizing naar Zuid-Afrika.

"Het gaat goed met hem. Op 23 april is het grote verblijf voor ze open gegaan. Ook toen zag je Luna meteen naar buiten stappen en op verkenning gaan. Remy is dan toch wat voorzichtiger. Maar zolang Luna het voortouw neemt, komt hij ook op gang. Het is prachtig om ze nu op hun verhoging te zien liggen in de zon."

(Kijk hieronder naar dronebeelden uit Zuid-Afrika)