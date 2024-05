Zo gaan verdachten achter reeks explosies in Alkmaar te werk

"De vele explosies in Alkmaar lijken te gaan om een langlopend crimineel conflict tussen twee groepen die worden uitgevochten door middel van explosies", zegt de politie. De politie heeft in een groot onderzoek al vijftien verdachten aangehouden. Dat gaat dan vooral om uitvoerders, maar ook drie tussenpersonen.

Jaap van der Woude, politiechef Alkmaar, zegt in een gesprek met Opsporing Verzocht dat ze dus vooral de uitvoerders aangehouden hebben. "Maar we willen ook diegenen hebben die dit bedacht en voorbereid hebben. Alles is er nu op gericht om dat voor elkaar te krijgen."

Camerabeeld explosies

Op bovenstaande camerabeelden zie je de verdachten. Daarnaast geeft de politie een uniek inkijkje in de onderlinge gesprekken die de verdachten met elkaar hebben.

Aan de chatgesprekken is te zien dat twee van zulke opdrachtgevers of tussenpersonen in dit onderzoek bekend staan als ‘Willem K.’ en ‘Klaas Vaak.’ Er wordt gesproken over een 'adje', dat is straattaal voor adres. Vervolgens wordt expliciet gesproken over de Lekstraat, Baansingel en Mesdaglaan, allemaal adressen waar later een explosief wordt neergelegd.