Eindexamens van start in Castricum: "Wiskunde is het spannendste"

Spanning

Het zijn niet alleen de leerlingen die een beetje nerveus zijn vandaag. Iona McMorland, lerares Engels, geeft toe dat ze ook een beetje gespannen is. "Je doet alles wat je kunt om ze zo goed mogelijk voor te bereiden, maar nu moet je de handjes toch loslaten." Of haar leerlingen nou slagen of niet, ze is sowieso trots.

Na een rustige start met het muziekexamen, maken de leerlingen zich klaar voor wiskunde. Op de school in Castricum wordt het meest tegen dit vak opgekeken. "Wiskunde is het spannendste. Als ik geen zes haal, ben ik gelijk gezakt." Gemiddeld moeten alle resultaten van het centraal examen minimaal een 5,5 zijn. Dit wordt de 5,5-regel genoemd. Naast wiskunde worden ook natuur- en scheikunde genoemd als lastigere vakken.

De scholieren hebben zich voornamelijk voorbereid op het examen door het bekijken van filmpjes en het maken van oefenexamens. Tips van de leerlingen uit Castricum voor tijdens het examens: lees goed, blijf rustig en neem de tijd.