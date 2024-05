Castricummers geschokt na explosie: "Ik dacht dat mijn huis instortte"

"Het was een kneiterharde bom", vertelt buurvrouw Kim Stabij. Ze woont samen met haar partner naast de woning aan de Johan Willem Frisostraat in Castricum waar dinsdagavond een explosie plaatsvindt. Volgens buurtbewoners is de elektrische boiler van een oudere inwoonster ontploft. De schade aan woningen en voertuigen in de straat is behoorlijk.