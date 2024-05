Verkeerschaos op pier in Huizen

Slechte chauffeurs konden deze week hun rijvaardigheden in de praktijk brengen op de pier in Huizen. Voor het gelijknamige tv-programma waren er opnamen en speciaal hiervoor was een circuit aangelegd.

Brokken

Dat bestond uit een aantal obstakels en bochten die in de praktijk lastig te doen waren voor de bestuurders. Sterker nog: veel auto's belandden net niet op hun kant. De Huizer reddingsbrigade stond wel klaar, voor het geval dat een van de brokkenmakers het water in zou rijden.

Spektakel

Gelukkig bleef groot leed bespaard: geen van de auto's raakte te water. Meerdere spectaculaire 'ongelukken' gebeurden er wel. Maar dat is vanaf volgend jaar pas voor het grote publiek te zien.