Veteraan Marc maakt podcast over lastige Hilversumse oorlogsgeschiedenis

Marc kreeg hulp van de stichting Hilversum in de oorlog: "Robin Gouwswaard is een wandelende encyclopedie en een goede verteller. Samen proberen we een zo gedegen mogelijk beeld te geven van de oorlog en de bijzondere en boeiende verhalen te vertellen."

Over wat het meeste indruk heeft gemaakt op Marc hoeft hij niet lang na te denken: "Elke aflevering sluiten we af met een gedichtje uit het poëzie-album van Guurtje de Bruijn. Deze 93-jarige dame was kind in de oorlog. De breekbaarheid van haar stem, de oude gedichtjes, het is zo mooi, zo ontroerend. Het gaat rechtstreeks je hart in."

Eerste twee afleveringen

De podcast van Marc wordt gepresenteerd door NH Gooi. De eerste twee afleveringen zijn vanaf vandaag te beluisteren. De andere vier afleveringen worden de komende weken gepubliceerd.

In de eerste aflevering gaat over de mobilisatie en het moment dat de Duitse troepen Hilversum binnenkomen. Marc gaat op zoek naar het persoonlijke verhaal van wachtmeester Jacob van Heumen uit Kortenhoef.

De tweede aflevering gaat over de Duitse bezetters in Hilversum. Welke troepen en kopstukken hebben hier gezeten? Marc neemt een kijkje in het persoonlijke leven van Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, Friedrich Christiansen.

De eerste twee afleveringen zijn hieronder te beluisteren, maar ook te vinden op podcastapps als Spotify.