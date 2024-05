Van flamenco muziek tot kunststof schaatsbaan: Pinksterdrie wordt groots gevierd

Op Pinksteren zelf kunnen liefhebbers op de Zaanse Schans genieten van kanonsschoten, verhalenverteller Monique en een vertelling van de 80-jarige oorlog. Monique vertelt twee verhalen.

De verhalenverteller praat over Freek de Vrijbuiter, een 10-jarige jongen die helpt met het verzet tegen de Spanjaarden. Ook vertelt ze het verhaal van broer en zus Krijn en Klaartje, die per ongeluk in Haarlem terechtkomen en de weg naar huis moeten zien te vinden.

Roeien en dansen

In Westzaan wordt een kunststof schaatsbaan neergezet. Daar wordt het verhaal van Westzaner Lambert Melisz laten zien, die zijn moeder op een slee meesleepte. Sportievelingen kunnen deze scène zelf naspelen. Ook staat er een roeimachine, want de watergeuzen zoefde over de Zaan.

Voor wie liever danst, speelft Jeff Heijne in de Schuilkerk famenco-muziek. Twee voormalig stadscomponisten spelen Geuzenliederen uit de zestiende en zeventiende eeuw op dezelfde locatie na. Ook het Wilhelmis komt voorbij.

Oorlog in Oekraïne

De oorlog met de Spanjaarden is even geleden, maar in de wereld is er niet overal vrede. In de Oostzijderkerk vertelt Andrew daarom zijn verhaal. Hij raakte tijdens de oorlog in Oekraïne zijn been en een arm kwijt. De positieveling vertelt in het Engels waarom hij het belangrijk vindt dat men zich verzet tegen een bezetter.