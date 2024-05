Haarlemmers starten petitie tegen geluidsoverlast van circuit Zandvoort

Matthijs Hisschemöller, Karel van Broekhoven en Mark Helsloot zijn de inititiatiefnemers van de petitie en wonen in het Ramplaan kwartier, wat op meer dan vijf kilometer afstand van het circuit in Zandvoort ligt. Toch is het geluid van de raceauto's duidelijk te horen. "Je hoort het circuit af en toe je in je slaapkamer", vertelt Hisschemöller.

"Ik hoorde het vanochtend nog", vertelt Van Broekhoven. "De ramen en de deuren waren dicht, maar toch hoorde ik het hier binnen." Als NH bij twee van de initiatiefnemers langskomt is er een raceploeg uit Engeland bezig.

Op zijn laptop laat Van Broekhoven zien dat hij bijhoudt hoe laat en wanneer er hard geluid wordt voorspeld. Toch is alleen een aankondiging voor de inwoners onvoldoende. "Wij willen dat er maatregelen genomen worden die ertoe leiden dat we er minder last van hebben", zegt Hisschemöller. Deze maatregelen zouden volgens de initiatiefnemers onderdeel moeten zijn van de nieuwe vergunningsaanvraag van het circuit dat nu op tafel ligt. De petitie is aangeboden aan de Omgevingsdienst IJmond. Zij hebben laten weten uiterlijk 1 juni te reageren.