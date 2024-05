KLM-vliegtuig keert terug naar Schiphol na technisch mankement

De vlucht vertrok vanochtend tegen 7.00 uur vanaf de Aalsmeerbaan van Schiphol richting Praag in Tsjechië. Het vliegtuig was nog maar enkele minuten in de lucht toen de piloten besloten om weer terug te keren naar de luchthaven. Een klein half uur later kon het toestel veilig landen op de Zwanenburgbaan.



Het toestel hoefde niet te worden opgewacht door hulpdiensten, zoals de brandweer. Volgens een woordvoerder van KLM had het vliegtuig een technisch mankement. Wat er precies met het toestel aan de hand was, is niet bekend. KLM onderzoekt momenteel de oorzaak van het defect.



"Wij willen benadrukken dat de veiligheid van onze passagiers en crewleden voorop staat en dat zij niet in gevaar zijn geweest", laat KLM weten. Na de veilige landing op Schiphol zijn de passagiers overgestapt in een ander vliegtuig om hun reis naar Praag te vervolgen.