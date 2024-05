Bizar: hossende en feestvierende scheidsrechter mag nooit meer fluiten van KNVB

Ook de KNVB was niet gediend van de actie van Smit. Vanochtend heeft de voetbalbond de scheidsrechter laten weten dat hij nooit meer een wedstrijd namens de KNVB mag fluiten. "Wij hebben verschillende klachten binnengekregen na de wedstrijd van zondag. Vanmorgen hebben wij meneer Smit gebeld en verteld dat hij geen wedstrijden meer mag fluiten. Wij verwachten een neutrale houding van een scheidsrechter en dat beide ploegen met respect worden behandeld. Daar hoort deze houding natuurlijk niet bij", aldus woordvoerder Daan Schippers van de KNVB.

Coronamaatregelen

Het is overigens niet de eerste keer dat Smit in de fout is gegaan. Schippers: "Hij is in het verleden al een keer bestraft, maar we hebben hem een tweede kans gegeven. Dit was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Hij zal dan ook geen wedstrijden meer fluiten in de toekomst."

Smit werd eind 2021 al door de KNVB al op non-actief gezet vanwege 'onbehoorlijk gedrag'. Smit was het niet eens met de toentertijd geldende coronamaatregelen bij amateurwedstrijden. Dit resulteerde uiteindelijk tot een aanvaring op bezoek bij Meervogels '31 in Akersloot. Bijna een jaar later werd Smit alsnog een tweede kans gegund door de KNVB en het hoofd scheidsrechterszaken.

De wedstrijd tussen St. George en SV De Valken is zodoende de laatste wedstrijd gebleken van Smit. Het is NH Nieuws tot op heden nog niet gelukt om een reactie te krijgen van Smit.