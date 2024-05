Heemskerk in de ban van 'rood dakkie' in de vijver

Voor bijna heel Heemskerk is het een groot raadsel wat dat 'gekke' ondergelopen huisje in de vijver nou doet. Voor 'bijna' heel Heemskerk, want een select groepje weet wel degelijk waarom het huisje er staat, vertelt Jacco de Wit, beleidsrealisator Water en Klimaatadaptatie bij de gemeente Heemskerk.

Samen met een aantal collega's is hij al maanden bezig met het zogenoemde 'project X'. "Dit is een aankondiging voor een nieuwtje dat vrijdag de deur uitgaat. Vanochtend vroeg is het huisje stiekem geplaatst", vertelt hij.