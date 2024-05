Politie gaat nieuwe beelden en chats rondom explosiegolf in Alkmaar tonen

Vanavond wordt er nog een keer aandacht besteedt aan de reeks explosies die in Alkmaar hebben plaatsgevonden, meldt mediapartner Streekstad Centraal. Chatberichten en nog niet eerder gepubliceerde beelden worden getoond. De politie schetst een beeld van de daders die de aanslagen voor geld plegen, en meerdere keren het verkeerde adres uitkozen.

De politie en de programmamakers van Opsporing Verzocht hebben samen de situaties nagespeeld. Daarvoor is gebruik gemaakt van andere locaties dan waar de incidenten plaatsvonden. Op deze manier werden de omwonenden zoveel mogelijk met rust gelaten

Vijftien verdachten

Van september tot en met februari was Alkmaar in de ban van deze aanslagen. Er vonden zo'n twintig aanslagen met explosieven plaats en er is een woning beschoten. Een aantal pogingen mislukte dankzij cameratoezicht. Sommige woningen waren meerdere keren doelwit.

De politie pakte in totaal vijftien verdachten op, waarvan er vermoedelijk drie als tussenpersoon werkten. De verdachten zijn tussen de 14 en de 20 jaar oud en komen niet uit de buurt. De politie vermoedde dat de jongens in opdracht van twee rivaliserende groepen werkten. Nu is duidelijk dat hen 1500 tot 2000 euro beloofd werd.

Klunzige daders

Uit de beelden en berichtjes komt naar voren dat meerdere daders nogal klunzig te werk gingen. Het leek ze weinig te interesseren dat er cameratoezicht is en ze leken te twijfelen over waar ze moesten zijn. Zeker zes van de aanslagen zouden op een verkeerd adres geweest zijn. Daarnaast zou er slechts één keer betaald zijn en dat was minder dan het afgesproken bedrag.

De uitzending van Opsporing Verzocht is vanavond vanaf 20.25 uur te kijken op NPO2. Op woensdag 15 mei wordt de uitzending bij Bureau NH herhaald vanaf 17:10 uur.