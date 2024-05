Pieter maakte ommezwaai van stratenmaker naar campingbaas: "Ik ben een buitenmens"

De keuze om van carrière te wisselen was niet geheel vrijwillig. "Ik heb een onverklaarbare pijn in mijn linkerschouder. De artsen hebben al gezocht wat het zou kunnen zijn, maar nog nies gevonden. Maar binnen zitten kan ik niet. De overname van de camping kwam precies op het juiste moment. En ik vind het contact met de gasten zo leuk. Het is fijn om mensen op weg te helpen. Ze uit te leggen wat er te doen is in de buurt en waar het mooi is."

Droom

Het eerste seizoen is inmiddels goed op gang gekomen. "Er zijn veel vaste gasten, maar ook de losse kampeerder weet de camping te vinden." Als oud-stratenmaker vindt Pieter het nog steeds 'gewoon super' om mooie dingen te maken. "Dat kan helemaal naar eigen inzicht. Mensen komen nu naar mij toe in plaats van dat ik naar klanten toe moet. Dat is altijd wel een droom geweest. En dromen moet je waarmaken."