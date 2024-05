Woningmarkt piept en kraakt, maar Huizen bouwt niets: dit is hoe dat zit

Huizen wil dus met inbreng van de eigen samenleving de woonbehoefte scherp krijgen. Alleen, hoe daarna verder te gaan, blijft onduidelijk.

Komt er een duidelijke koers uit? Is het dan glashelder hoeveel woningen erbij komen? Waar die moeten nieuwe stulpjes komen te staan en wanneer moeten die nieuwe huizen er dan zijn? Allemaal vragen waar heldere en verduidelijkende antwoorden op uitblijven en waardoor het er allemaal niet op lijkt dat Huizen snel nieuwe woningen gaat toevoegen en daarmee werkt aan de woningnood.

Kenmerkende maar

De gemeente zegt de urgentie van nieuwbouw zeker wel te voelen, maar plakt daar haast meteen een kenmerkend 'maar' aan vast. "In heel Nederland, zo ook de regio en Huizen, is vraag naar woningen. Tegelijkertijd heeft Huizen veel kwaliteiten die soms op gespannen voet staan met woningbouw", luidt de reactie uit het gemeentehuis. Welke dit zijn, laat de gemeente in het midden, maar een beschermd dorpsgezicht zou een van die kwaliteiten kunnen zijn.

Zoals gezegd, zijn er al voldoende plannetjes. De gemeente heeft zo'n veertien projecten op de rol die over een periode van 26 jaar 648 nieuwe woningen zouden moeten opleveren. Maar het gaat voornamelijk om projecten die nog in een beginnend stadium zijn of het betreft plannen die al even stil liggen, zoals bijvoorbeeld Silverdome of het ‘Blokkerblok’.

Andere projecten duren veel langer dan gedacht. Zoals De Trappenberg, waar dit jaar al 270 seniorenwoningen hadden moeten komen. Dat wordt nu pas over ruim twee jaar.

Parkeernorm

Bij Silverdome, op de plek van de voormalige discotheek, moeten 53 woningen verrijzen. Maar vanwege de enorm gestegen bouwkosten heeft de initiatiefnemer besloten te wachten tot de markt weer beter is. De bouwer zag eigenlijk nog wel een kans om het complex te realiseren, maar het college wilde, om aan de parkeernorm te voldoen, toch dat er een half verdiepte parkeergarage komt.

Vorige week maakte Huizen nog bekend dat Verwelius dit hele project nu overneemt. Het Huizer bouwbedrijf gaat het plan wel aanpassen en versoberen en zegt zeker twee jaar nodig te hebben om het complex aan de Bestevaer te kunnen realiseren.