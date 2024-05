UvA: Bestuur niet meer in gesprek met actievoerders van buiten de universiteit

Het bestuur van de Universiteit van Amsterdam gaat niet meer in gesprek met actievoerders die niet verbonden zijn aan de onderwijsinstelling. Dat zei Geert ten Dam, voorzitter van het college van bestuur van de UvA in het Radio 1 Journaal. De gesprekken over de protesten gaan wel verder, maar alleen binnen de normale overlegstructuur en met eigen mensen, aldus Ten Dam.