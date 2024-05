Brug Ouderkerk aan de Amstel vanmiddag weer open voor auto's, fietsers mogen al

Op dit moment wordt nog gekeken of het noordelijke brugdeel goed op zijn plek ligt, daarom mogen auto's nog niet over de brug rijden. Volgens een woordvoerder van de provincie kan de brug rond 12.00 uur weer helemaal worden gebruikt. Het wegdek blijft dan voorlopig omlaag om een nieuwe storing te voorkomen. Scheepvaart kan er daardoor niet langs.

De provincie wilde tijdens de ochtendspits in verband met 'examenverkeer' helpen met het overbrengen van fietsers en voetgangers, maar dat bleek niet meer nodig.

De twee brugdelen bleven gisteren rond 17.30 uur steken toen ze omhoog waren gegaan voor een passerend schip. Dat kwam vermoedelijk door de warmte, vertelt de woordvoerder: "Daardoor zijn de brugdelen uitgezet, waardoor ze niet meer goed konden bewegen. De brug is toen met brandslangen gekoeld om ze te laten krimpen, waardoor de delen nu weer op hun plek liggen."

Zorgenkindje

De brug is al langer een zorgenkindje, eerder waren er storingen in november en januari. Na een grote twee maanden durende reparatie ging de brug in maart weer open voor wegverkeer. Gisteren leidde de storing tot lange (fiets)files in en om Ouderkerk aan de Amstel. De naastgelegen kabelpont was afgeladen met fietsers en voetgangers.