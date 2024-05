Ravage bij UvA-campus: zo verliep de demonstratie bij Roeterseiland

De demonstratie begon rustig en vreedzaam bij de Roeterseilandcampus. Daar stonden rond 11.30 uur zeker duizend betogers. De UvA liet in een mail aan medewerkers en studenten weten de demonstratie toe te laten 'zolang er vreedzaam gedemonstreerd wordt'.

Na een tijdje betraden de demonstranten het UvA-gebouw en werd er opgeroepen om het gebouw te bezetten. Hierbij werden niet-demonstrerende medewerkers en studenten uit het gebouw gezet. Ook de media waren niet welkom.

Vernielingen

De deur werd gebarricadeerd en er werden in het pand vernielingen gepleegd. De Mobiele Eenheid (ME) werd opgeroepen en stond paraat. Leden van de ME hadden de ingang van de campus afgezet zodat niemand het gebouw meer kon betreden. Halverwege de middag werd bekend dat de UvA aangifte doet tegen de demonstratie. Ook werd bekend dat alle panden van de universiteit werden gesloten.

