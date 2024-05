Bruiloften in Stopera verplaatst naar ambtswoning door onrust UvA-demonstraties

Ran en Gabriella waren vrijdag van plan om in de Stopera te trouwen. Het Joodse stel had de locatie ver van tevoren uitgekozen. Maar dat verliep toch ineens anders dan verwacht. Door de pro-Palestijnse demonstraties bij gebouwen van de UvA was er op dat moment veel onrust in de stad en bij de Stopera.

Burgemeester Halsema besloot daarom op het laatste moment om in totaal drie koppels een andere trouwlocatie aan te bieden: de ambtswoning. Daarmee waren Ran en Gabriella het eerste stel dat op deze locatie mocht trouwen.

"We begrijpen de situatie en vinden het heel attent van de burgemeester dat we er op deze manier een mooie dag van konden maken. Ik denk dat ze het zo besloten hebben, zodat we de negatieve sfeer van de demo niet hoefden te herinneren op onze dag", vertelt Ran aan AT5.

Stopera

Het stel komt uit Zuid en wilde daar in eerste instantie ook trouwen. Toch besloten zij voor de Stopera te gaan, want hier konden zij in plaats van twaalf mensen er twintig uitnodigen. "We hadden een trouwambtenaar uit Weesp en ook voor haar zou dit de eerste keer zijn dat zij een stel in de Stopera zou trouwen", legt Ran uit.