Brug Ouderkerk aan de Amstel nog afgesloten voor verkeer, bus rijdt wel eigen route

Eerder vanavond werd de brug een gedeelte van de N522 gedeeltelijk afgesloten, omdat de brug niet meer volledig sluit. Het autoverkeer moet daarom omrijden.

Voor fietsers en voetgangers werd vanavond een kabelpontje ingezet. Een omstander die aan de andere kant van het water moest zijn liet weten: "Het is elke keer hier, ik word er gek van." De oorzaak van de storing is nog onbekend.

Een woordvoerder van de provincie laat rond 22.15 uur weten dat het pontje op het moment stopt met het heen en weer varen van fietsers en voetgangers. "Morgenochtend wordt er van 6.00 tot en met 10.00 uur geassisteerd met het overbrengen van fietsverkeer en voetgangers. Dit vanwege de verwachte drukte in verband met schoolexamens."

Het is niet de eerste keer dat de brug problemen heeft. In november vorig jaar en januari van dit jaar ging het ook al mis. Vervolgens werd een grote reparatie gedaan, hierdoor was de burg twee maanden uit de running. Vanaf maart kon het verkeer weer gebruikmaken van de brug.