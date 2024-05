Hond Charlie sterft akelige dood na eten van afvalresten: xylitol gevonden in bloed

De vele steunbetuigingen van buurtgenoten doet ze goed. ''Kijk hier, wéér een berichtje. Wat fijn'', wijst vader Alex op zijn telefoon. Maar de steun kan niet verhullen dat het gezin een dag na het overlijden van de bijna driejarige Charlie volkomen ondersteboven is van zijn dood.

Alex en zijn dochter Eva doen geen moeite dat te verbergen. Alex: "Ik ben diep onder de indruk, want ik heb een vriend verloren. In de tegenwoordige wereld van geruzie en afzeiken was het een verademing dat Charlie er was. Hij was nou echt wat je noemt een trouwe hond.''

Reconstructie

Eva doet een poging het Hemelvaartweekeinde te reconstrueren. Ondanks de emoties, soms wordt het haar even te veel, gaat dat haar goed af. Haar verhaal begin zaterdag aan het eind van de middag als ze een boodschap bij de supermarkt aan de andere kant van de Leidsevaart combineert met het uitlaten van Charlie.

Op een onbewaakt ogenblik ziet ze hem langs de waterkant snuffelen tussen rottende etensresten. Ze herkent de avocado- en sinaasappelschillen waarvan ze weet dat deze gevaarlijk zijn voor honden. Maar er ligt ook een onbestemde substantie. Een huisvuilzak ontbreekt.

Eva: ''Het zag er heel vies uit. Het leek op kots, maar dat was het niet. Ik was er niet helemaal gerust op. Aan de andere kant: Charlie at wel gekkere dingen. Hij heeft ooit een hele zeester uitgekotst.''

Epileptische aanvallen

Ze houdt hem zaterdagavond extra in de gaten, maar hij heeft dan nog nergens last van. Daardoor gaat Eva redelijk gerust naar bed. Toch gaat het die nacht mis. Alex: "Mijn vrouw maakte me wakker omdat het niet goed ging met Charlie. Hij had heel heftige epileptische aanvallen en zijn pupillen waren enorm groot. Ook voelde hij heel warm, het leek wel alsof zijn bloed kookte. Echt heel naar om te zien. We wisten niet precies wat te doen. Als een mens onwel wordt, bel je een ambulance. Maar wat doe je als het je hond overkomt?''

