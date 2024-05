Mega windmolen-stroomkabel onder duinen doorgetrokken

Uitkijkpost

Informatie over het project kun je vinden in de speciale 'informatie-zeecontainer' die op het strand geplaatst is. Daar vind je alle informatie over de windmolenparken op de Noordzee. Ook krijg je er uitleg over de aard en omvang van het project dat op dit moment op het strand wordt uitgevoerd. Bovendien is het mogelijk de werkzaamheden op een overzichtelijke manier te volgen, omdat de zeecontainer is uitgerust met een dak terras dat dient als 'uitzichtpunt'.

De zeecontainer is te vinden op het strand vlak bij het werkterrein. Het adres in uw navigatiesysteem is Reyndersweg 102 in Wijk aan Zee, ter hoogte van uitspanning de 'Hangout', staan borden naar het informatiecentrum.