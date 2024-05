Felle onweersbuien trekken over de provincie: KNMI geeft code geel

Het is volgens het KNMI verstandig om losse spullen zoals tuinmeubels en afvalcontainers vast te maken of binnen te zetten, stekkers uit het stopcontact te halen en als het mogelijk is je kelder af te sluiten. De waarschuwing geldt van 16.00 uur vanmiddag tot 21.00 uur vanavond, daarna wordt het weer rustiger.

Morgen en de rest van de week

Morgen is het overdag warm: volgens NH-weerman Jan Visser kan de thermometer 25 graden aantikken. In de loop van de middag gaat het waarschijnlijk opnieuw onweren.

Woensdag en donderdag lijkt het even klaar met de hoge temperaturen. Op woensdag wordt het waarschijnlijk nog redelijk zacht met 20 graden, maar de kans op buien neemt toe. "Dat geldt ook voor donderdag, maar waar de meeste regen valt is nog niet in te schatten."

De kans is wel groot dat het Pinksterweekend wisselvallig wordt, vertelt de weerman.