Afgedankt Hilversums kunstwerk van 90.000 kilo krijgt tweede leven in België

Twee jaar lang werd 'De Waterval' opgeslagen op een braakliggend stuk van het Hilversumse circusterrein, maar ruim een jaar geleden moest het daar weg vanwege voorbereidingen op woningbouw. Daarna werd het gestald bij het MOB-terrein, maar ook daar kon het stuk niet langer blijven door aankomende werkzaamheden.

Kantje boord

"Er moest daarom nu écht snel wat gevonden worden", zegt wethouder Arno Scheepers. "Het was kantje boord, we hadden het bijna moeten vernietigen." Dat was nou precies niet wat ze wilden. "We hebben ervoor gekozen om alles op alles te zetten om het toch te bewaren en dat is gelukt."

Het stuk komt in handen van Geert Verbeke en Carla Verbeke-Lens van de Verbeke Foundation. Scheepers: "Zij verzamelen heel veel kunst die op een natuurgebied van twaalf hectare te bezichtigen is. We zijn heel blij dat het werk een plekje gevonden heeft."

Giga verhuisklus

Het verplaatsen van het 90.000 kilo-wegende object heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. Zo moet het stuk in drieën gedeeld worden, omdat de vrachtwagens die het vervoeren maximaal 40.000 kilo aan lading mogen hebben. Ook is er een enorme hijskraan nodig om het kunstwerk op de vrachtwagens te laden.

De hijskraan regelde de gemeente, het vervoer kwam in handen van de Belgische kunstverzamelaar. Die hoefde overigens verder niks voor het stuk te betalen. Du Prie: "We zijn ontzettend blij dat het kunstwerk toch bewaard kan blijven, daarom wordt het aan de Verbeke Foundation geschonken. Zo kunnen mensen het toch nog blijven zien - en ook nog eens op een prachtige locatie."