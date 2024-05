"De criminaliteit begeeft zich nog steeds in de Amsterdamse taxiwereld"

"De ME zei: 'we gaan geweld toepassen'." Sander 't Sas, op 26 januari 2000 aanwezig in de Warmoesstraat als verslaggever van Radio Noord-Holland, denkt nog dat de agenten hem zullen sparen. Een misrekening. "Ze zien toch wel dat ik met een microfoon sta?" Lachend: "Het heeft niet mogen baten, ik kreeg enorme klappen op mijn kop."

't Sas blijft nog weken last houden van zijn hoofd. Spectaculair was het wel. "En ik stond er middenin. Vanaf dat moment wilde ik weten waarom die chauffeurs zo boos waren."

Taxiwet

Dat hing samen met het ingaan van een nieuwe taxiwet, uit de koker van de Paarse kabinetten. "Die moest de taximarkt openbreken", vertelt 't Sas. Die markt geniet, vooral in Amsterdam, tot dan toe een slecht imago. In de hoofdstad heeft Taxi Centrale Amsterdam (TCA) het monopolie in handen. Er zijn minder dan 700 vergunningen in omloop en een taxiritje is vaak schreeuwend duur. Rijden op de taxi is dan ook een gewilde baan. Chauffeurs die een vergunning willen, steken zich vaak voor tonnen in de schulden.