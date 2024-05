Markus (19) droomt van Haarlemse broedplaats voor jongeren: "Kom uit je bubbel"

"Ik heb twee grote passies: surfen en kunst", vertelt Haarlemmer Markus. Hij verdient zijn geld als surfinstructeur bij een surfschool in Bloemendaal aan Zee. En daarnaast is hij ook 'de kapitein op het schip' van kunstcollectief Get Out Collective.

Een beetje de regelaar dus, de man die iedereen met elkaar in contact brengt en de koers uitzet. "Of 'creative director' als je het al een naampje moet geven", lacht hij. Het gaat om een groep jonge creatievelingen tussen de 16 en 30 jaar. "Vrienden en vrienden van vrienden." Ze komen nu nog samen in een pand in de Slachthuisbuurt, via de Stichting Talent and Dreams (STAD).

Veelzijdig creatief

"Eerlijk gezegd blink ik zelf niet uit in één bepaalde kunstvorm. Ik vind alles interessant. Noem het 'veelzijdig creatief'. Of het nou om fotografie, muziek of schilderen gaat. Als er maar van niets iets gemaakt kan worden", legt Markus uit.

