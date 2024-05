Schuurbrand in Wognum slaat over naar twee woningen

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bevestigt dat er vanmiddag rond 14.15 uur brand is uitgebroken bij een schuur aan de Sportlaan in Wognum. Hoe het vuur ontstond, is nog niet bekend. Ook is vooralsnog onduidelijk of er personen in de woningen aanwezig waren.

De brandweer is druk bezig met het nablussen van de woningen. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk.