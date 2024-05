Langverwachte verbouwing van tweede Huizer brandweerkazerne lijkt er toch te komen

De tweede Huizer brandweerpost was heel lang een wens van de veiligheidsregio, vanwege het feit dat in sommige gevallen de ‘opkomsttijd’ boven de 11 minuten kwam en het dus te lang duurde vanuit de kazerne om op sommige plekken in Huizen te komen.

Tweede post

Vorig jaar is die tweede post daadwerkelijk in gebruik genomen. De bedoeling onder andere is om de druk op de kazerne aan de Eemlandweg te verminderen.

Maar een echte kazerne is de nieuwe plek aan de Bovenmaatweg nog niet: de brandweermensen misten bijvoorbeeld nog douches en een keukenblokje. Ook zou het pand nog verduurzaamd moeten worden. Dit leek zo'n operatie dat er vorig jaar nog sprake van was dat de hele verbouwing niet door zou gaan.

Nu ligt er toch een bouwplan waar de handen wel voor op elkaar lijken te gaan. Dat vierde plan gaat om een combinatie tussen verbouwen en uitbreiden.

Geld te weinig

Maar als dat plan doorgaat is er wel een probleem: er is te weinig geld. De kosten voor de verbouwing van de Huizer brandweerpost zijn voornamelijk gebaseerd op het verduurzamen van het pand en op de kosten van de klus zelf. Daarnaast houdt de gemeente ook rekening met onvoorziene kosten.

Daarvoor had Huizen bij elk van de drie bestaande plannen een budget van 150.000 euro vrijgemaakt. Dus dat geld is ook voor het vierde plan gereserveerd. Probleem is alleen dat dit bedrag bij lange na niet toereikend is. Niet alleen vanwege de uitgebreidere wensen met betrekking tot de verbouwing, maar ook door gestegen prijzen in de bouwwereld.

Deze maand zal duidelijk zijn of de gemeenteraad van Huizen akkoord zal gaan met het voorstel en of de brandweer dus een fatsoenlijk onderkomen krijgt.