Alkmaarse Vitesse-fan Leroy zamelt geld in voor zijn cluppie: "Stilzitten is geen optie"

Maar door allerlei financiële problemen is het einde mogelijk nabij voor zijn favoriete voetbalclub. De club komt heel veel geld tekort (zo'n 19 miljoen euro) en daar moet voor vrijdag 17 mei een oplossing voor gevonden zijn. Dan buigt de licentiecommissie van de KNVB zich over de situatie bij de club. Biedt dat niet voldoende perspectief? Dan trekt de bond de licentie in en mag Vitesse geen profvoetbal meer spelen.

Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, zijn de Arnhemmers ook nog gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie, na een enorme puntenstraf van de voetbalbond.

Aan de degradatie is nu niks meer te doen, maar de hoop is dat de financiële perikelen nog wel opgelost kunnen worden. Daarom zijn de fans van de Gelderse club een inzamelingsactie gestart, om hun club te steunen in deze zware tijden. Een paar dagen geleden werd gemeld dat er op dat moment 1,65 miljoen euro was opgehaald.

