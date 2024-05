Rust wedergekeerd op Roeterseiland, locaties UvA blijven twee dagen dicht

21.39 uur

Het College van Bestuur van de UvA is geschokt over de manier waarop een vreedzaam protest is 'gekaapt door gewelddadige elementen die hun eigen 'demonstratierecht' misbruiken en de grondrechten van anderen, inclusief de media, ontkennen'. "Het is onaanvaardbaar dat mensen die op de UvA werken of studeren belaagd en bedreigd worden en hun werk- of studieplek moeten verlaten. Niemand heeft zoveel gelijk dat dit gedrag geoorloofd is", schrijft de UvA deze avond in een statement. Het CvB kan op dit moment geen verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van 'allen die zich op de campus bevinden'. "Om die reden zal er dinsdag en woensdag geen onderwijs plaatsvinden aan de UvA." Alle gebouwen op de campussen zijn daarom gesloten.

Daarbij benadrukt de universiteit dat de demonstratie, opgezet als 'walk-out' ordelijk verliep, door de intentie van de deelnemers maar ook door de inzet van de organisatoren. "Het CvB heeft daar waardering voor en heeft dat ook aan de organisatie laten weten", aldus de UvA. "Toen de walk-out was afgelopen is een groot deel van de deelnemers vertrokken. Een deel is achtergebleven en bij deze groep hebben zich nieuwe mensen gevoegd. De sfeer sloeg onmiddellijk om, er werden weer gezichtsbedekkingen gedragen en meerdere gebouwen op Roeterseiland werden binnengedrongen door in het zwart geklede mensen."

De tweede vlaag demonstranten hebben de in- en uitgangen, waaronder nooduitgangen, gebarricadeerd. "Er is sprake van moedwillige vernieling overal. Hiertegen heeft de UvA aangifte gedaan van huisvredebreuk en vernieling", benadrukt de universiteit.